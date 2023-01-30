Серед них ви знайдете і новий хіт Майлі Сайрус, присвячений її колишньому чоловікові.

Музика - ліки для душі, тому артисти регулярно випускають нові хіти, які підкорюють буквально з перших рядків. Пропонуємо вам послухати п'ять популярних пісень, які у всіх на устах, в тому числі в соціальних мережах.

Meghan Trainor - Made You Look

Ця пісня про те, що дівчата прекрасні такими, якими є. Ви можете одягнути на себе найдорожчі і брендові речі, зробити яскравий макіяж, але увагу оточуючих приверне тільки ваша внутрішня енергія і душевна краса.

АNSTAY - Проста річ

Цей кавер на пісню "Sure Thing" (Miguel) підкорив буквально кожного користувача мережі TikTok. На платформі з'явилося вже безліч відео з цим звуком, які набирають мільйони переглядів. А дівчина, яка виконала кавер, стала популярною в мережі.

"Якщо була б я сріблом, ти був би гаманцем. Якщо я динаміт, ти був би мій сірник. Бум. Для автора не вистачає муз. Ти - корабель, а я - твій правильний курс", - співає АNSTAY.

SKYLERR - Заборонене

Українська співачка SKYLERR випустила нову пісню, яка тут же прославилася в соцмережах. Вона про заборонене кохання, про те, як дівчина страждає без свого коханого, але розуміє, що разом їм бути не судилося.

"Під напругою, ніби він на допиті. Промовчить, але вона вже на досвіді. Знає, де болить, знає, що йому потрібно. I так серце щемить, бо їм разом неможливо", - співає співачка.

Aston Wyld - Next Level

Співачка Aston Wyld співає про те, що вона попереду планети всієї. Всі намагаються наздогнати її, але вона на рівень вища. Цей трек для сильних і незалежних жінок, які звикли всього домагатися самостійно.

Miley Cyrus - Flowers

Ця пісня - феномен. У найкоротші терміни вона стала мегапопулярною серед українців і не тільки. Майлі Сайрус присвятила її своєму колишньому чоловікові, який регулярно їй зраджував. А прем'єра пісні відбулася в день його народження. У ній співачка говорить про те, що вона сама може купити собі квіти, розмовляти з собою годинами, тримати себе за руку і любити себе більше, ніж будь-хто.

Нагадаємо, раніше українка Таня Муіньо зняла зухвалий кліп для Сема Сміта.

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