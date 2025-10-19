Пара таємно зіграла весілля у колі найближчих.

29-річна донька акторів Антоніо Бандераса та Мелані Гріффіт вперше вийшла заміж. Обранцем Стелли став її друг дитинства - Алекс Грушинський.

Як пише People, пара зіграла таємне весілля у колі найближчих друзів та родичів. Святкова вечірка відбулася цими вихідними на батьківщині Антоніо - в Іспанії. Серед гостей були й зіркові батьки нареченої.

За повідомленнями медіа, Бандераса був неймовірно щасливий та гордий за свою доньку. Антоніо одним з перших привітав молодять та проголосив святковий тост під час святкування.

Поки що сімейство не ділилося деталями весілля, однак, їм не вдалося приховати особисте від папараці та ЗМІ.

Стелла Бандерас та Алекс Грушинський - що відомо

Стелла та Алекс знайомі ще з дитинства. Вони ходили разом в школу та з того часу тісно дружать.

У 2015-му пара почала зустрічатися, однак через чотири роки - розпалася. Щоправда, не назавжди. У 2023 році Бандерас Грушинський знову зійшлися.

Через рік бізнесмен зробив донці актора пропозицію, про що Стелла розповіла в Instagram, опублікувавши фото з коханим та обручкою.

18 жовтня 2025-го Алекс і Стелла офіційно стали чоловіком та дружиною.

