Дівчині зробили пропозицію на її день народження.

Старша донька британського боксера Тайсона Ф'юрі, Венесуела, розповіла, як насправді батько відреагував на її нещодавні заручини.

Наприкінці вересня дівчина відсвяткувала свій 16-й день народження. Одним із подарунків для неї стала пропозиція руки та серця від її бойфренда Ноя Прайса. В інтерв'ю виданню The Sun Венесуела зізналася, що заручини не стали сюрпризом для її відомого батька.

За словами дівчини, її наречений напередодні свята попросив благословення у Тайсона, після чого вже наважився на сміливий крок. Хоч хлопець дещо побоювався 37-річного боксера, однак, це не завадило йому отримати від нього підтримку.

Відео дня

16-річна Венесуела зазначила, що батько вирішив не втручатися у її рішення вийти заміж. Сама ж дівчина була настільки зворушена пропозицією, що ледь не забула сказати довгоочікуване "так".

"Я не була надто емоційною, бо була дуже здивована, і дуже нервувала, оскільки розуміла, що багато людей спостерігають за мною. Це був дуже хвилюючий момент, мабуть, один із найкращих у моєму житті. Я була б задоволена, навіть якби він запропонував мені вийти за нього заміж в будь-якому іншому місці. Мене не хвилювала "важлива пропозиція", але я дуже щаслива", - зазначила вона.

Венесуела додала, що на відміну від Ноя, ще не знайома з батьками коханого, бо вони живуть в іншому місті.

Раніше УНІАН писав, що син Арнольда Шварценеггера одружився та показав фото зі свого таємного весілля.

Вас також можуть зацікавити новини: