Нова версія пісні вийшла дуже чуттєвою.

Українська співачка Саша Беліна переклала українською мовою пісню російської знаменитості Алли Пугачової "Ты на свете есть". Таким чином вона вирішила висловити повагу Примадонні та її чоловікові Максиму Галкіну за підтримку України у розв'язаній РФ війні.

Українська версія пісні зазвучала по-новому. Беліна заспівала проникливо, чуттєво і дуже лірично.

"Так, я знаю те, що ти на світі є. І майже щохвилини згадую тобі, в тобі живу уві сні і наяву. І нічого зовсім не чекаю я. Знаєш, все, чого я хочу, тінню промайнувши, у твоїм житті - кілька кроків все ж пройти. Пройти, не піднімаючи очей. Пройти, не полишаючи слідів. Хоч раз пройти лишень далеким обрієм твоїм", - співає Беліна.

Відомо, що оригінал пісні був написаний ще в далекому 1987 році.

Чому Беліна вирішила підтримати Аллу Борисівну і Максима Галкіна

Російські знаменитості в перший день великої війни засудили злочинний режим Кремля. Вони виїхали з країни-агресора до Ізраїлю. Після цього вони стали небажаними на батьківщині.

Нещодавно Максим Галкін і зовсім на концерті в Дубаї викрикнув "Героям слава" у відповідь на "Слава Україні". Примадонна ж повністю підтримує свого чоловіка.

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