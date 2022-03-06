Монастирська розповіла, що наразі російські митці, які підтримують агресію на території України, втрачають роботу на різних світових майданчиках.

Всесвітньо відома українська оперна діва Людмила Монастирська розповіла, що вона відтепер гратиме партію "Турандот" у "Метрополітен-Опера" в Нью-Йорку замість звільненої через підтримку політики Путіна російської сопрано Анни Нетребко.

Про це вона розповыла в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За словами Монастирської, директор "Метрополітен-Опера" Пітер Гелб особисто їй зателефонував та вмовив її співати цю партію, адже "Турандот" діва вже не співає багато років.

"Коли вже особисто зателефонував Пітер Гелб та пояснив мені, що запланована велика акція за мир проти агресії Росії, то авжеж я погодилась", - поділилась оперна співачка.

Монастирська розповіла, що наразі російські митці, які підтримують агресію на території України, втрачають роботу на різних світових майданчиках. Наразі також вже звільнено російського диригента Валерія Гердієва, який працював у Мюнхені.

"Я зараз у Варшаві, тут мала бути опера "Борис Годунов", її зняли з репертуару. Щодо російських митців, які висловились публічно, що вони за мир та проти цієї війни – за ними робочі місця залишають", - розповіла Людмила.

Незабаром у оперної діви заплановані великі миротворчі концерти у Прибалтиці, Франції, Польщі та інших країнах, які націлені проти агресії Російської Федерації.

Монастирська звернулась до своїх родичів та співвітчизників і зазначила, що вірить у перемогу української армії та акцентує: все буде Україна. А також висловила вдячність країнам з усього світу, які підтримують Україну та наш народ.

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