Трек містить заспокійливі фрази радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича.

Легенда українського драм-енд-бейсу Dj Tapolsky, справжнє ім'я якого Анатолій Топольський, випустив свіжий трек із назвою "Відбій тривоги".

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Розслаблювальний та ліквідовий трек містить заспокійливі фрази радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича. У композиції лунають слова та "коронні фрази" Арестовича, які лунали у відомому додатку для сповіщення про небезпеку: "Увага, відбій повітряної тривоги", "Все буде добре", "Можете повертатися до нормального життя".

Анатолій Топольський розповів, що зібрані гроші від прослуховування будуть переказані до одного з підрозділів 72-ї бригади ЗСУ.

"Всім привіт! Поки я в Києві, вирішив трохи згадати про драмнбейс. Слухайте спільний трек "Вiдбiй Тривоги" з Олексієм Арестовичем", - написав Tapolsky.

Також трек можна послухати на Spotify та Apple Music.

Зазначимо, що музикант, який є ветераном АТО, вступив до лав Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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