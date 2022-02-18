Кліп зняла українка Таня Муіньо.

Британський гурт Foals представив новий кліп на пісню "2AM", режисером якого стала відома українка Таня Муіньо.

У ролику можна побачити як соліст групи Янніс Філіппакіс потрапляє в різноколірний лабіринт і там виконує свій новий хіт. Цікаво, що кліп був знятий в Києві. Втім, це не єдина зарубіжна група, яка приїжджає до столиці України заради зйомок.

"Спасибі чудовим танцюристам, хореографам, сценографам і всім, хто створив це відео", – йдеться в описі під кліпом.

Зазначимо, режисером кліпу виступила Таня Муіньо. Кліпмейкер відома своєю роботою над кліпами популярних виконавців: Cardi B, Lil Nas X, Katy Perry, ROSALÍA, MONATIK, "Время і Стекло", NK (Настя Каменських), Мішель Андраде, LAYAH, Скриптоніт, IOWA та інші. У 2019 році Таня стала режисером кліпу американської співачки Кеті Перрі.

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