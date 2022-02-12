Свою електронну баладу Demons Michael Soul присвятив саме віковому й духовному зростанню.

Учасник нацвідбору Євробачення 2022, білоруський співак Михайло Сосунов (Michael Soul) розповів, що у дитинстві серед однолітків почувався "як бактерія".

Перед виступом музикант зізнався, що комплексував через свою жіночу зовнішність.

"Коли людина сильно відрізняється, це як бактерія, яка потрапила в організм. Звісно, всі інші її намагаються трохи вижити", - розповів співак.

Матір Михайла додала, що булінг був не просто збоку однокласників, а загалом – школи: "Що він такий-сякий, грає на скрипці. Типу не мужик. Я цього не знала. Я кажу: давай прийду якось, вирішимо конфлікт у школі. Він: ні, не треба".

Сосунов також звернув увагу на своє прізвище, що колись давало привід іншим з нього насміхатися.

Свою електронну баладу Demons Michael Soul присвятив саме віковому й духовному зростанню.

"Я тут відчуваю певну свободу. Тут я прийняв себе. Я хочу розповісти усій Європі, що я такий, як я є, і кожен може таким буде. Адже пісня Demons – вона ж про це: може, я грішний. Але я працюю над собою, щоб бути кращим", - підсумував артист.

Євробачення 2022: нацвідбір конкурсу

Сьогодні, 12 лютого, у Києві проходить фінал нацвідбору на Євробачення від України.

У пісенному конкурсі в суботу участь візьмуть 8 учасників - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Напередодні фіналу за порушення правил конкурсу був дискваліфікований LAUD. Виявилося, що свою пісню він записав ще у 2018 році й тоді оприлюднив.