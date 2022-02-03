Цього року шоу вестимуть Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко.

Український шоумен і волонтер Сергій Притула відмовився бути ведучим цьогорічного Нацвідбору на Євробачення, пояснивши це зайнятістю.

Про це він розповів за лаштунками шоу Ігри талантів.

Притула нагадав, що вже багато років займається волонтерством, а у "такі непрості часи" не зовсім має можливість відволіктись на якісь супутні проекти.

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На запитання, чи планує шоумен повертатися в ефір Євробачення у майбутньому, Притула відповів: "Підозрюю, що радше ні, ніж так".

Він наголосив на юридичних нюансах.

"Тому що моя робота ведучим національного відбору була пов’язана з тим, що він готувався командою каналу з того ж холдингу, до якого входить телеканал, ведучим якого я є. Тому мене могли спокійно "запозичувати" для проведення цього конкурсу. Мені була вкрай важлива команда, яка це робить, у мене з ними чудова комунікація. А коли суспільний мовник розірвав договір з телеканалом чи то пак він закінчився і його не пролонгували, очевидно було, що я не можу піти працювати ведучим. Як мінімум з огляду на те, що це інший холдинг і інша команда людей", – пояснив телеведучий.

Цього року шоу вестимуть Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко.

Фінал національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00.

А сам конкурс Євробачення 2022 пройде в Турині. Два півфінали відбудуться 10 і 12 травня, а фінал - 14 травня.

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