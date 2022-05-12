Перше місце все так само зберігається за Україною.

Сьогодні, 12 травня, відбудеться другий півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022. А 14 травня пройде фінал, під час якого і стане відомий переможець.

Букмекери все так же прогнозують гучну перемогу українській групі Kalush Orchestra, які в першому півфіналі просто підірвали зал і змусили глядачів аплодувати стоячи.

Але ось з другим місцем відбулися деякі зміни. Якщо раніше букмекери на другу сходинку ставили італійський дует Mahmood і BLANCO, то зараз їх місце зайняв британський співак Сем Райдер. Йому прогнозують перемогу з імовірністю 11%.

Крім того, букмекери прогнозують Україні перемогу з імовірністю 52%. Хоча ще до першого півфіналу на Kalush Orchestra ставили тільки 42%.

Нагадаємо, Kalush Orchestra після вибухового виступу потрапили до фіналу Євробачення 2022.

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