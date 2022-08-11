Усі кошти з прослуховувань пісні "ЗСУ" на стрімінгових платформах будуть передані на потреби Збройних сил.

Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський | RIDNYI випустив нову патріотично-мотиваційну пісню під назвою "ЗСУ" на підтримку українських військових. Співак створив трек у колаборації з акордеоністом-віртуозом DIRESH.

Об’єднатись разом музикантів надихнув успіх попередньої спільної роботи "Геть з України", яка набула неабиякої популярності в соцмережах. У Facebook відеокліп має вже понад 3,5 млн переглядів, а у YouTube входить до ТОП-30 найпопулярніших відео на платформі в українському сегменті з 1,5 млн переглядами.

"DIRESH такий легкий на підйом, як і я. Він хворий творчістю, і це захоплює. Приємно працювати з людиною, яка перш за все женеться не за фінансами, а за ідеєю", - каже Лазановський.

За словами Сергія Лазановського, нова робота "ЗСУ" продиктована часом, адже після успіху "Геть з України" співак сотнями отримував повідомлення від військових та цивільних з подякою за мотиваційну творчість та створення нових пісень, які підіймають настрій та дух наших бійців.

"Найперше, словами в цій пісні ми хочемо підтримати усіх наших захисників і захисниць, які зараз борються за нашу незалежність і відновлення наших територій. Хочеться, щоб вони набирались сил не тільки фізично, а й морально. А завдяки пісні - це можливо зробити на відстані багатьох кілометрів. Хоча не приховаю того факту, що всі ці пісні будуть обов'язково виконані перед самими солдатами", - підкреслив виконавець.

Окрім того, Сергій Лазановський при створенні пісні надихався словами видатного поета Тараса Шевченка: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з м*скалями!". Сам співак вважає, що українці мають сформувати себе, як незалежна нація і прагнути поважати та цінувати своє – українське.

Зі свого боку акордеоністом-віртуозом DIRESH додає, що за мету цієї колаборації музиканти ставили створення пісні, яку можна назвати українською душею, таким запалом, який би підіймав дух та настрій.

Нагадаємо, під яку музику військові "насипають" окупантам.

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