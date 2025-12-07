Кімнатні фруктові дерева порадують не тільки цвітінням, а й плодами, якщо за ними правильно доглядати.

Деревам у горщиках потрібно частіше оновлювати ґрунт, ніж тим, що ростуть у відкритому ґрунті. Крім того, більшості кімнатних дерев потрібна максимальна кількість світла - зазвичай через вікно, що виходить на південь, або фітолампи.

Про це сказала садівниця Саманта Серджант, пише Marthastewart. Вона назвала фруктові дерева, які можуть рости в приміщенні, а також кілька важливих порад щодо їхнього вирощування та догляду.

1. Карликовий гранат

Карликові гранати можуть поміститися в горщик об'ємом 21-35 л. Вам знадобиться добре дренований, багатий органікою ґрунт, щоб дерево добре росло. Однак вам не доведеться поливати його так рясно, як інші фруктові дерева, оскільки гранати посухостійкі.

Умови вирощування: яскраве світло і добре дренований ґрунт.

2. Інжир

Інжирні дерева часто зустрічаються в закритих приміщеннях. Однак за ним необхідний догляд, особливо в холодні місяці. "Восени листя жовтіє, що вказує на необхідність зменшення поливу, доки рослина перебуває в стані спокою взимку", - сказала викладачка садівництва Лора Айріш-Генсон.

Вона додає, що ці рослини самозапильні, тому їм не потрібен інший сорт або комахи для цього.

Умови вирощування: яскраве світло і добре дренований ґрунт.

3. Лимон Мейєра

Єдиний нюанс у вирощуванні цього дерева - вам доведеться запилювати його самим. Запилення не таке вже й складне - просто нанесіть з квітки на невеликий пензлик пилок і акуратно перенесіть його на квітку з товкачиком. Після цього остання має принести плоди.

Умови вирощування: яскраве світло, добре дренований, злегка кислий ґрунт.

4. Кумкват

Кумкват дає плоди розміром з виноградину, які можна їсти разом зі шкіркою. Для цвітіння цим деревам потрібно не менше 8-10 годин сонячного світла, тому обов'язково розміщуйте рослину на вікні, що виходить на південь.

Проте, їм не потрібен особливий ґрунт - їм буде достатньо суміші для вирощування, якщо тільки ви не будете занадто поливати.

Умови вирощування: яскраве світло; добре дренований, злегка кислий ґрунт.

5. Мандарин

Ґрунт має бути вологим, але не заболоченим. Якщо ви не впевнені, копніть пальцем на глибину кількох сантиметрів і перевірте, чи вологий ґрунт. Якщо так, дайте йому трохи просохнути.

Обрізайте мандарин взимку, щоб поліпшити його форму, але якщо ви бачите, що на деревах починають формуватися бруньки, секатор пора прибрати.

Умови вирощування: яскраве світло, добре дренований, злегка кислий ґрунт.

6. Авокадо

Авокадо відносно легко виростити з кісточки в приміщенні. Однак, можливо, доведеться досить довго чекати, поки дерево почне плодоносити. "Авокадо потрібно 15-20 років, щоб почати плодоносити, якщо вони не щеплені на певні підщепи", - сказала Айріш-Генсон.

Цим деревам також потрібно багато прямого сонячного світла для плодоношення в приміщенні - підсвічування може допомогти в цьому процесі.

Умови вирощування: яскраве світло; добре дренований ґрунт.

7. Каламондин

За словами Айріш-Хенсон, цей вид апельсина найчастіше вирощують у приміщенні. "Його плоди дрібні й кислі, їх можна використовувати для мармеладу або як прикрасу літніх напоїв", - сказала вона.

Каламондин потребує добре дренованого ґрунту і віддає перевагу злегка кислому. Однак цей вид посухостійкий, тому взимку його не потрібно поливати занадто рясно. Він також відрізняється особливою морозостійкістю і може переносити сухі потоки повітря від опалення.

Умови вирощування: яскраве світло; добре дренований, злегка кислий ґрунт.

8. Олива

Для плодоношення тримайте дерево в підвалі або іншому місці будинку, де трохи прохолодніше, але щоб воно не замерзло. Регулярно поливайте, навіть узимку.

Європейські оливкові дерева дають смачні плоди.

Умови вирощування: яскраве світло; добре дренований ґрунт.

9. Тангерини

Це різновид мандарина, і їх можна вирощувати практично так само, навіть якщо це не зовсім одна й та сама рослина. Під час цвітіння тангеринове дерево може покриватися численними суцвіттями.

У мандаринів та інших цитрусових дерев варто остерігатися борошнистих червців і щитівок. "Оглядайте нижній бік листя, а також вузли і місця з'єднання листя зі стеблом, а також будь-які інші заглиблення", - повосетовала Айріш-Хансон.

Умови вирощування: яскраве світло; добре дренований, злегка кислий ґрунт.

