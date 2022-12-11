Дует Tember Blanche вважає, що не всіх суддів мали обирати лише українці в "Дії".

Український дует Tember Blanche, який став фіналістом Нацвідбору на Євробачення-2023, висловився про голосування щодо журі. На думку Олександри Ганапольської та Владислава Лагоди віддати все кермо влади українцям - було неправильним рішенням.

Свою позицію вони пояснили в інтерв'ю УНІАН. За їхніми словами, люди вибирають більш медійних людей, проте є й ті, хто зміг би оцінити виступи фіналістів не тільки з вокального боку.

"Можливо, варто було б одне крісло суддів віддати на вибір українцям, а два – вибрати іншим способом. Взагалі і Тарас Тополя, і Юлія Саніна, і Джамала гідні того, щоб займати суддівські крісла, проте не вистачає того, хто оцінював би не тільки спів, а й інші моменти. У конкурсі мав би брати участь Костянтин Томільченко, який ставить номери, Женя Філатов, або навіть Андрій Данилко. Вони могли б оцінювати учасників з точки зору постановки, їхньої артистичності", - сказали учасники дуету.

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Чим відомий дует Tember Blanche

Tember Blanche - український музичний інді-поп-дует, заснований у 2020 році в Києві. Дискографія гурту налічує один альбом "Тут немає нікого, окрім нас" в 2021 році. Їхній трек "Вечорниці" отримав популярність у TikTok в 2021 році. Найпопулярніші відео з використанням музики групи збирають від 700 тисяч переглядів до 2 мільйонів.

1 квітня 2022 року гурт випустив пісню "Ненародженим" на підтримку українців, які постраждали від російського вторгнення в Україну.

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022 вони виконають пісню "Я вдома".

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