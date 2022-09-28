У продовженні сезону оголошена благодійна мета - збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову.

Вперше в історії світової франшизи The Voice посередині трансляції сезону проекту сталась форс-мажорна подія - агресивна країна-сусідка здійснила повномасштабне військове вторгнення. Попри це через 7 місяців відчайдушного спротиву українського народу агресору, "Голос країни" повертається, щоб підтримати кожного українця.

Продовження "Голосу країни-12" стане особливим, а нові епізоди зазнають значних змін. У першому випуску, який вийде 2 жовтня у форматі дайджесту, телеглядачі пригадають, якими були 5 випусків "Сліпих прослуховувань", показ яких відбувся до 24 лютого.

Справжні музичні герої нашого часу розкажуть, як повномасштабна війна змінила їхню долю та діяльність, поділяться власними життєвими історіями. Окрім того, творчою командою проєкту було вирішено вирізати з епізодів російські пісні, виконавцями та авторами яких є співаки з країни-агресорки. Також висловлювання в ефірі російською мовою будуть продубльовані українською.

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Після цього телеглядачі побачать продовження етапів "Сліпі прослуховування", "Вокальні бої" та "Нокаути", які були відзняті до початку повномасштабного вторгнення Росії. Ці епізоди будуть доповнені оновленими та актуальними історіями учасників, життя яких кардинально змінила війна. Фінал буде відзнято додатково та він матиме особливі правила і відрізнятиметься від попередніх за структурою та кількістю учасників.

Наразі відомо, що багато учасників "Голосу країни" розкидані світом. Деякі з них стали на захист нашої країни та вступили до лав ЗСУ. Проте повернення проекту знову об’єднає усіх разом.

У продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. "Голос країни" разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки".

Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться прем'єру "Голосу країни" 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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