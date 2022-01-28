Прем'єра романтичного реаліті відбудеться вже навесні.

У Мережі з’явився новий тизер 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк", зйомки якого нещодавно закінчилися.

Ролик опублікували на офіційній сторінці реаліті в Instagram.

"Цієї весни у світі, де панують несправжні почуття, він почує своє серце і нестримно мчатиме назустріч коханню. Прем'єра найромантичнішого реаліті країни "Холостяк" скоро на СТБ", - йдеться у публікації.

За сюжетом головний герой Алекс Топольський задумливо стоїть біля вікна на гучній вечірці. Потім чоловік бере у руки троянду, та починає бігти назустріч своїй долі.

Прихильники проекту розділилися у думках з приводу ролика. Дехто з коментаторів захопився роликом, а дехто розкритикував нового "Холостяка".

"Вау", "Красень", "Якийсь він ніякий", "Мені дуже подобається зйомка, дуже по-голівудськи", "Круто знято, але він не живий", "Мурахи по тілу", - пишуть коментатори.

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