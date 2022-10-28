Раніше ніхто не знав, що у Алекса Топольського є діти, та й він не афішував це в соцмережах.

У першому ефірі романтичного реаліті шоу "Холостяк", який відбувся 28 жовтня, раптово "з'явився" син головного героя Алекса Топольського. Він записав відеозвернення для однієї з дівчат.

Так, ведучий Григорій Решетник запропонував дівчатам зіграти в гру, яка повинна була допомогти їм краще пізнати Алекса. А головний приз - відеозвернення. Звісно, дівчата думали, що звернення до них підготував сам "холостяк", але все виявилося зовсім не так.

Відеозвернення записав син Топольського. Хлопчик розповів, що вони рідко бачаться з батьком, бо живуть в різних країнах. При цьому вони дуже схожі, адже обидва захоплюються спортом.

Відео дня

Учасниця, яка виграла в конкурсі, була вражена наявністю дитини у головного героя, адже під час гри стало відомо, що він ніколи не був одружений.

Втім, сам Алекс спокійно відреагував на те, що у деяких дівчат є діти. Одна з учасниць, наприклад, стала мамою в 16 років. Вона народила сина від хлопця, з яким вчилася в одній школі. А вже через рік у них народилася дочка. Стосунки у них не склалися, тому дівчина прийшла на проект.

До слова, її син написав Алексу записку, в якій розповів про те, що його мама дуже любить розумних чоловіків і троянди. А також малюк попросив берегти його маму, адже вона гідна кращого.

Нагадаємо, раніше Алекс Топольський показав архівні фото.

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