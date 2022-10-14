Прем'єра 12 сезону відбудеться зовсім скоро.

На офіційній сторінці романтичного реаліті-шоу "Холостяк" в Instagram з'явилася інформація про можливу дату прем'єри 12 сезону з Алексом Топольським.

Прем'єру 12 сезону переносили вже кілька разів. Вона повинна була відбутися ще навесні 2022 року, але через повномасштабне російське вторгнення творці проекту вирішили перенести показ.

Пізніше з'явилася інформація про те, що прем'єра відбудеться 30 вересня, але за кілька годин до ефіру глядачів засмутили новиною про те, що і цього разу вони не побачать на телеекранах "Холостяка".

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Зараз же творці проекту натякнули, що 12 сезон може стартувати через два-три тижні.

"Це Алекс, він - холостяк. Холостяк, який вже чекає-не дочекається прем'єри 12 сезону, як ви або навіть ми. Ну, тижнів зо два-три, як то кажуть, і все буде", - повідомляє прес-служба проекту.

Алекс Топольський - хто це

32-річний Алекс довгий час жив у Майамі, де побудував успішний бізнес, пов'язаний з нерухомістю. Але шукати кохання він повернувся в Україну. Він неодноразово говорив про те, що шукає ту, з якою у нього будуть однакові погляди на життя і цінності.

Крім того, зараз головний герой 12 сезону "Холостяка" допомагає українкам, які були змушені покинути свої будинки, рятуючи дітей від обстрілів.

Холостяк 2022 - де дивитися

Прем'єра нового сезону відбудеться на телеканалі СТБ. Точна дата виходу стане відома трохи пізніше. При цьому раніше говорилося про те, що вона відбудеться цієї осені.

Нагадаємо, раніше в мережі епічно висміяли перенесення "Холостяка" і головного героя Топольського.

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