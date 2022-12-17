16 грудня в ефір вийшов восьмий випуск романтичного проекту. Він вийшов дуже насиченим і цікавим.

16 грудня в ефірі показали новий епізод романтичного шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. У нього було побачення з усіма дівчатами. З кимось він вирішив усамітнитися, а з кимось був на групових зустрічах. Як минув випуск і що було цікавого - читайте в матеріалі УНІАН.

Індивідуальне побачення з Аліною

Першою щасливицею, яку Алекс Топольський покликав на побачення, стала Аліна. До слова, учасники проекту кардинально змінили клімат і прилетіли зі спекотної Туреччини в засніжені Карпати.

Топольський запросив Аліну в хаскі-хаус. Спочатку пара пограла з собаками і зробила кілька фотографій, а потім вони вирушили кататися на справжній упряжці. Після пригод на пару чекала вечеря. У ресторані Алекс і Аліна поговорили про те, що важливо відкриватися один одному, якщо вони хочуть зближуватися. Топольський натякнув на те, що учасниця досить закрита.

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Побачення з Вікою і Катею

На друге в цьому випуску побачення вирушили Віка і Катя. Оскільки вони перебували на найпопулярнішому гірськолижному курорті України, Топольський покликав дівчат кататися на сноубордах. Вікторія вже мала досвід подібних розваг, а ось у Каті не було навичок їзди на сноуборді, тому Алекс на гірськолижному спуску приділяв більше уваги саме їй. На це Віка образилася, вирішивши спускатися поодинці.

Потім у них була романтична вечеря, де Алекс вибачився перед Вікою за те, що приділяв їй мало уваги.

Побачення з Сашею і Мариною

Ще одне індивідуальне побачення Алекс хотів провести з фавориткою проекту Сашею Мудрою. Він відправив їй запрошення, проте удвох їм побути не вдалося.

На самому початку тижня Григорій Решетнік влаштував між дівчатами змагання: вони повинні були сніжками кидати в картонні силуети своїх суперниць. Переможниця, яка за 40 секунд зіб'є найбільше конкуренток, отримала бонус від Гриші. Найбільш влучною і рішучою виявилася Марина.

Їй Григорій Решетнік дозволив обрати - або на цьому тижні піти на побачення замість будь-якої дівчини, або отримати подарунок від Алекса Топольського. Марина вирішила обрати похід на побачення, тому коли Саші Мудрій прийшло індивідуальне запрошення, та вирішила не втрачати можливості. Однак і Саша Мудра не мала наміру здаватися, віддаючи свій шанс на зустріч з "холостяком". Саме тому вони вирушили в квадро-тур по болотах втрьох, після чого пішли на романтичну вечерю.

Побачення з Мариною, Юлею і Сашею Погорєловою

Також на цьому тижні Алекс Топольський вирішив провести групове побачення відразу з трьома дівчатами - Мариною, Юлею і Сашею Погорєловою. Марина була дуже рада, оскільки вона йшла на побачення з Алексом вдруге поспіль.

Чоловік підготував для дівчат активне дозвілля - вони вирушили на "американські гірки" в Буковелі - трасу родельбан. Там під час спуску дівчата повинні були знайти номерок, який потім допоможе їм отримати доступ до спеціального сюрпризу від Топольського. Виявилося, на трасі під час спуску у Алекса, Саші, Марини і Юлі було по одній цифрі. Дані цифри стали пін-кодом до планшета, на якому зберігалися звернення до учасниць від їхніх рідних. За вечерею дівчата переглянули відео і не змогли стримати емоцій.

Однак і тут не обійшлося без скандалів, оскільки всім учасницям їхні близькі побажали щастя і знайти свою любов, і тільки мама Марини говорила про те, щоб та домоглася своїх цілей, адже так хотіла на цей проект. Алекс запідозрив, що дівчина прийшла на шоу заради піару, але вона поспішила виправдатися - "холостяк" не так зрозумів її маму, а та не дуже коректно висловилася.

Хто залишив проект 16 грудня

У цьому епізоді з шоу пішла Аліна з Мирнограда. "Холостяк" заявив, що їхні стосунки - це "гра в одні ворота". Йому не сподобалося те, що дівчина не проявляє ініціативу і постійно закривається від нього. Про це Алекс повідомив Аліні на церемонії троянд.

Скандал на церемонії троянд

Топольський повідомив, що наступний тиждень буде тижнем самоврядування, і ініціатива щодо побачень належатиме не йому, як це буває зазвичай, а дівчатам. Для цього він залишив кілька порожніх запрошень. Його умова - це три індивідуальних побачення і одне групове.

Коли Топольський покинув зал церемонії троянд, дівчата почали сперечатися, адже кожна хотіла піти на особисту зустріч з головним героєм. В результаті Марина, Вікторія Варлей і Саша Погорєлова домовилися, що вони йдуть на групове побачення. Решта учасниць наступного тижня матимуть з Алексом індивідуальну зустріч. Яку саме - знатимуть лише самі дівчата, адже це буде їхня ініціатива.

Нагадаємо, після виходу в ефір 12-го сезону шоу "Холостяк" навколо проекту розгорілося відразу кілька скандалів. Наприклад, Алекса Топольського звинуватили у тому, що у нього насправді немає бізнесу. Користувачі мережі провели розслідування і з'ясували, що успішний бізнесмен - це лише картинка для ТБ, над чим сам Топольський у своєму блозі неодноразово сміявся.

Після другого ефіру одна з учасниць, яка покинула проект, звинуватила творців шоу в роботі за сценарієм, "пекельних" знімальних умовах і перекручуванні фактів. Це підняло хвилю обговорень, оскільки в мережі давно подейкували про сценарій на проекті.

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