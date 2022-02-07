За словами Лії, батько не робив зауважень щодо її виступу на проекті.

До студії інфотеймент-шоу "Твій День" завітала Лія Меладзе, яка вразила тренерів "Голосу країни".

17-річна донька продюсера Костянтина Меладзе розповіла, що вчора до пізньої ночі не спала, очікувала свого виступу, а потім активно читала коментарі на YouTube.

Щодо підтримки тата, то дівчина зізналася, що після виступу Костянтин Меладзе одразу зателефонував доньці та розповів про свої враження.

"Тато сказав, що він плакав, коли дивився мій виступ. Також додав, що я молодець і дарма переживала. Зауважень не робив. Щодо вибору тренера – то тато також був "за", взагалі вся сім’я підтримала мене у виборі", - розповіла Лія.

Як повідомлялося, на "сліпі прослуховування" шоу "Голос країни" прийшла донька відомого продюсера Костянтина Меладзе - Лія. Вона виконала пісню Hallelujah і розвернула крісла всіх чотирьох зіркових тренерів. Та вона вирішила піти до Наді Дорофєєвої.

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