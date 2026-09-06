Інтрига 'Міс Світу 2026' розкрита: хто переміг і чим відзначилася Україна (фото)

За почесний титул змагалися 111 учасниць з усього світу.

На міжнародному конкурсі краси "Міс Світу 2026" у В’єтнамі перемогла представниця Домініканської Республіки Джохеррі Моле.

"Нова "Міс Світу" – з Домініканської Республіки! Вітаємо, Джохеррі Моле! Також щиро вітаємо володарку титулу першої віце-міс Елізабет Р. Алаберн з Іспанії та другу віце-міс Танусію Четті з Малайзії", – йдеться в офіційному повідомленні в Instagram-акаунті конкурсу.

Відомо, що за почесний титул змагалися 111 учасниць з усього світу.

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Нова "Міс Світу": хто така Джохеррі Моле

Джохеррі Моле Домінгес 24 роки, її зріст становить 1,75 метра. Вона будує кар'єру одразу в кількох сферах: працює професійною моделлю, викладає літературу та суспільні науки, а також займається журналістикою. Мола здобула ступінь бакалавра з управління та адміністрування бізнесу в Ібероамериканському університеті.

До перемоги в "Міс Світу" вона також працювала кореспондентом програми Ventana a Quisqueya на Univision New York. У своїх репортажах Мола висвітлювала теми, пов’язані з культурою Домініканської Республіки, соціальними проблемами та життям місцевих громад.

"Міс Світу 2026": чим відзначилася Україна

Україну на конкурсі гідно представила Валерія Лісовська. Цього року українка увійшла до топ-20 учасниць конкурсу, а також до топ-5 представниць Європи.

"Міс Україна 2025 Валерія Лісовська у TOP 5 EUROPE на "Міс Світу 2026". Гідний результат на міжнародній арені та ще один привід пишатися Україною! Вітаємо Валерію з гідним представленням України серед найкращих учасниць Європи", – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці конкурсу "Міс Україна" в Instagram.

У фіналі конкурсу Валерія Лісовська з’явилася в ефектному вечірньому образі з особливим символічним змістом. Сукня отримала назву "Сяйво Незламності" і була створена українським ательє LADY MILLION studio.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що було оголошено ім’я нової "Міс Всесвіт Україна".

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