Цього року відбором пісень займалася Джамала.

Український мовник оголосив учасників Національного відбору на "Євробачення-2026". Серед цьогорічних конкурсантів - учасники минулих відборів, а також нові імена.

Музична продюсерка Нацвідбору-2026 Джамала та організатор "Суспільне" поділилися довгоочікуваним списком 15 учасників, які змагатимуться за можливість представляти Україну на 70-му пісенному конкурсі "Євробачення".

Як виявилося, до лонглиста потрапило багато виконавців, які вже брали участі у Нацвідборі в попередні роки. Зокрема, підтвердилися чутки стосовно участі Jerry Heil, яка представляла Україну на "Євробаченні-2024" у дуеті з Alyona Alyona. Тепер співачка готова заявити про себе сольно:

"Я неймовірно щаслива повернутися до своєї сім'ї "Євробачення". Два роки тому я відчула, що дійсно можна зробити так, щоб українська пісня звучала не просто від конкурсу до конкурсу, а потрапляла в європейські плейлисти. Мені здається, настав час, коли можна вивести українську музику у сприйнятті Європи та всього світу на ще вищий щабель, і моя нова пісня здатна це зробити".

Також на сцену Нацвідбору повернуться KHAYAT, LAUD, гурт MOLODI, а також солістка Go_A Катерина Павленко, щоправда, тепер із сольним проєктом Monokate.

Повний список учасників Нацвідбору-2026:

ANSTAY

Jerry Heil

Karyotype

KHAYAT

LAUD

LELÉKA

MOLODI

MON FIA

Monokate

Mr. Vel

OKS

The Elliens

Valeriya Force

Марта Адамчук

ЩукаРиба

Пісні учасників будуть оприлюднені пізніше. Відомо, що загалом команда "Суспільного" отримала майже 400 заявок, з яких в результаті обрала 15 перспективних учасників.

