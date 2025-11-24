Український мовник оголосив учасників Національного відбору на "Євробачення-2026". Серед цьогорічних конкурсантів - учасники минулих відборів, а також нові імена.
Музична продюсерка Нацвідбору-2026 Джамала та організатор "Суспільне" поділилися довгоочікуваним списком 15 учасників, які змагатимуться за можливість представляти Україну на 70-му пісенному конкурсі "Євробачення".
Як виявилося, до лонглиста потрапило багато виконавців, які вже брали участі у Нацвідборі в попередні роки. Зокрема, підтвердилися чутки стосовно участі Jerry Heil, яка представляла Україну на "Євробаченні-2024" у дуеті з Alyona Alyona. Тепер співачка готова заявити про себе сольно:
"Я неймовірно щаслива повернутися до своєї сім'ї "Євробачення". Два роки тому я відчула, що дійсно можна зробити так, щоб українська пісня звучала не просто від конкурсу до конкурсу, а потрапляла в європейські плейлисти. Мені здається, настав час, коли можна вивести українську музику у сприйнятті Європи та всього світу на ще вищий щабель, і моя нова пісня здатна це зробити".
Також на сцену Нацвідбору повернуться KHAYAT, LAUD, гурт MOLODI, а також солістка Go_A Катерина Павленко, щоправда, тепер із сольним проєктом Monokate.
Повний список учасників Нацвідбору-2026:
- ANSTAY
- Jerry Heil
- Karyotype
- KHAYAT
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- MON FIA
- Monokate
- Mr. Vel
- OKS
- The Elliens
- Valeriya Force
- Марта Адамчук
- ЩукаРиба
Пісні учасників будуть оприлюднені пізніше. Відомо, що загалом команда "Суспільного" отримала майже 400 заявок, з яких в результаті обрала 15 перспективних учасників.