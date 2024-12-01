Анастасія запевнила, що хоче позбутися всього російського.

Учасниця 13 сезону шоу "Холостяк" блогерка Настя Анісімова, яка в третьому випуску проєкту зізналася в інвалідності через смертельну хворобу, зіткнулася з критикою у соцмережах після того, як почала вести свій блог українською мовою. Деякі користувачі звинуватили її у нещирості, припустивши, що вона перейшла на українську лише заради участі в проєкті, а її переживання про війну є казочками.

У відповідь Анастасія опублікувала емоційний пост в Instagram, де розповіла про своє рішення відмовитися від російської мови. Вона зазначила, що думки про перехід на українську з'явилися в неї ще на початку повномасштабного вторгнення, коли вона переживала жахіття війни у рідному Харкові.

"З кожним днем, який я проводила у себе вдома в Харкові, який супроводжувався вибухами, сльозами і страхом, я розуміла все більше, що хочу позбутися всього російського у своєму житті", - написала Анастасія.

Відео дня

Дівчина також розповіла, що з першого дня війни вона активно висловлювала свою громадянську позицію, публікуючи відео та дописи на підтримку України.

"В моєму випадку, після 20 років спілкування виключно російською, перехід на українську - це було діло не одного дня, однак після трагедії в Епіцентрі, моє серце і моя душа зійшлись у тому, що більше російської не буде ні в моєму блозі, ні в моєму житті. Це була остання крапля", - поділилася Анастасія.

Вона також визнала, що, можливо, помилялася, не перейшовши на українську мову одразу у 2022 році, але зараз вона виправляє цю помилку.

"Кожен робить свій вибір, якою мовою спілкуватися, я ж, свій вибір зробила", - підсумувала учасниця "Холостяка".

Коментарі з соцмереж:

"Молодець, що перейшла на українську! З часом у Харкові лунає все більше української мови"

"Найбільша проблема українців - це те, що до них дуже довго доходить, адже війна йде вже 10 років"

"Розумничка!"

"У тебе дуже класна українська"

"Кожен сам повинен до цього прийти"

"Молодець, що перейшла на українську! З часом у Харкові лунає все більше української мови"

"У тебе чудова українська, так тримати"

"Неприємна особа, дві особистості"

Нагадаємо, за серце "Холостяка" продовжують битися ще 6 дівчат.

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