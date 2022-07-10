Артист зізнався - приймати реальність такою, яка вона є - дуже складно.

Український музикант Дмитро Шуров (Ріапобой) нещодавно представив свою першу з 24 лютого пісню. Композиція отримала назву "Тримайся своїх". Кліп до неї був знятий в порожньому аеропорту Бориспіль, який не функціонує через обстріли російських окупантів.

У своєму Instahram-блозі музикант показав деякі кадри, зроблені під час зйомок, а також розповів про пережиті емоції.

"Було незвично, трохи дико, ейфорично, іноді страшно і дуже емоційно знімати це відео. Здається, ми так і не звикли за день до порожніх залів, регулярних перевірок, контрольованих пересувань, трьох годин у бомбосховищі. Порожні кафе, доріжки для валіз, ескалатори, duty free - як стриманий сон про лангольєрів, від якого хочеться прокинутися", - написав Піанобой.

Дмитро Шуров уточнив - в зйомках кліпу брали участь тільки його знайомі, які не побоялися приїхати на режимний об'єкт під час повномасштабної війни і регулярних обстрілів.

"У багатьох стояли в очах сльози під час зйомок. Дуже хочу, щоб ця пісня і відео прискорили повернення реальності, в якій ми знову можемо все. Не так, як раніше, не інфантильно, а розуміючи, хто ми, для чого нам сильна армія, економіка, порядні і перевірені люди біля керма. Не знаю, як і якою ціною... Але ми не можемо вічно знову і знову віддавати своє і потім втрачати наших кращих людей, повертаючи все з боєм", - резюмував артист.

Нагадаємо, Pianoboy зняв кліп в порожньому аеропорту Бориспіль.

Також УНІАН писав, що Jerry Heil і alyona alyona заінтригували колаборацією з європейським артистом.

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