Продюсер Денис Путінцев назвав своїх фаворитів.

Український продюсер Денис Путінцев прокоментував Нацвідбір на Євробачення-2023, який відбудеться в Києві 17 грудня.

За його словами, з початком повномасштабної війни Нацвідбір зазнав деяких змін. Путінцев зазначив, що зараз більшість учасників - невідомі артисти. Але в цьому навіть є плюс, тому що з урахуванням європейських тенденцій на Євробачення якраз відправляють молодих невідомих музикантів.

"Для них це добре, тому що вони виступають на великій сцені і отримують досвід. А найголовніше, що саме ця тенденція означає, що Україна через війну почала менше уваги звертати на такі конкурси. Адже раніше, до повномасштабної війни, вибір представника на Євробачення був схожий на вибори президента. І не кожен учасник емоційно витримував таку напругу. Мені здається, що війна наблизила нас до Європи, як би цинічно це не звучало", - сказав Путінцев у коментарі УНІАН.

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Ще одне глобальне спостереження продюсера: практично всі учасники енергетично дуже рівні. У них немає рок-н-ролу, немає глобального сплеску енергії.

"Таку музику круто слухати в навушниках, але на сцені повинна бути енергетика. З цим є питання", - додав продюсер.

Хто може перемогти на Нацвідборі на Євробачення-2023

На думку Путінцева, найбільше шансів на перемогу у групи TVORCHI з піснею "Heart Of Steel".

"Це дуже трендовий трек, як і вся їхня творчість. Це дуже форматно для Євробачення і досить актуально з музичної точки зору. У групі присутній темношкірий вокаліст, що, зі зрозумілих причин, з урахуванням толерантності, теж грає в плюс. Я вважаю, що вони найбільш перспективні в плані перемоги", - сказав продюсер.

На другому місці опинився дует Tember Blanche з піснею "Я вдома":

"Для мене вони були невідомі до Нацвідбору. Їхню творчість я називаю "Ед Ширан для альтанки у дворі", для посиденьок біля багаття. Але їхній приспів вірусно заходить в голову. І якщо Нацвідбір на Євробачення буде дивитися аудиторія у віці 15-25 років і активно себе вести, то у цього колективу може бути шанс на перемогу".

На третьому місці опинилася Jerry Heil. А розділити з нею цю позицію може Вася Демчук.

"Jerry Heil - бренд, відома артистка. Розділити з нею це місце може DEMCHUK. Тому що він представник TikTok-покоління. У нього велика армія шанувальників, і саме вони можуть вирішити його долю. Я називаю його Семом Райдером, бо у нього дуже трендова музика. Він наслідує британських артистів", - додав Путінцев.

Нагадаємо, раніше Денис Путінцев висловився про фаворитку Нацвідбору Jerry Heil.

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