Виконавиця вийшла на сцену та заспівала дуетом з конкурсанткою.

Завершились зйомки сліпих прослуховувань шоу "Голос країни-12". Зіркові тренери Потап, Оля Полякова, DOROFEEVA та Святослав Вакарчукнабрали свої команди.

Читайте такожКурйоз на "Танцях з зірками": із солістки гурту Kazka злетіла спідниця (фото)В останній день зйомок несподіванкою для всіх стала поява колишньої тренерки проекту Тіни Кароль після того, як у фіналі попереднього сезону співачка оголосила, що покидає своє тренерське крісло.

На відео і фото, які з’явились у мережі, видно, що Тіна Кароль прийшла підтримати учасницю, яка заспівала її пісню.

"Я сумувала", - прокоментувала своє повернення співачка.

На знак підтримки Тіна вийшла на сцену та заспівала дуетом з конкурсанткою. Тренери емоційно відреагували на повернення Кароль на "Голос країни", особливо її давній колега за тренерським кріслом Потап. На його запрошення Тіна на декілька хвилин навіть повернулась у легендарне червоне тренерське крісло.

Нагадаємо, тренерами 12 сезону шоу "Голос країни" стали головні українські суперзірки: найавторитетніший український продюсер Потап, digital-сенсація DOROFEEVA (Надя Дорофєєва), рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло. Дванадцятий сезон шоу пройде під гаслом "Так звучить твоя країна".

Ведучими проекту вже традиційно стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.