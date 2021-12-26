Переможець шоу отримав 250 тисяч гривень.

Глядачі дізналися ім'я переможця шоу "Україна має талант" у фінальному випуску в 2021 році.

Цього ефіру всі насолодилися ще раз виступами всіх фіналістів, за винятком повітряної гімнастки Лізи Крутікової, яка не могла вийти на сцену через травму.

Читайте такожТіна Кароль феєрично повернулась на шоу "Голос країни" (фото, відео)Глядачі голосували за наступних фіналістів:

Mind2Mind

Михайла Макарова

Наталію Лебердюк та Дениса Матросова

Ельдара Юлдашева

Гурт ZAPAL

Артема Феська

Дмитра Політова

Станіслава Скочка

Артема Галіса

Євгенія Ємельяненка і Владу Камишнікову.

Так, за результатами голосування глядачів переможцем шоу "Україна має талант" став 14-річний вокаліст Артем Фесько з Попільні Житомирської області.

На другому місці опинився гурт ZAPAL - музиканти з цимбалами.

Третім став Артем Галіс - співак, який вражає своїм голосом.

Оголошення переможця шоу "Україна має талант": відео

"Україна має талант": що відомо про шоу

"Україна має талант" — талант-шоу на телеканалі СТБ, започатковане 2009 року; відтоді вийшло дев'ять сезонів шоу. Це - дочірній проект британської телепередачі Саймона Коуела "Британія має талант".

У жовтні стартував 10-й сезон шоу "Україна має талант", його ведучим став Григорій Решетник. Судді - Ксенія Мішина, Євген Кот та Сергій Притула.

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