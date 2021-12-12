Чоловік не пройшов в наступний етап.

У суботу відбувся восьмий випуск шоу "Україна має талант". На головну сцену країни вийшов 19-річний чиновник із Запоріжжя, який працює в Інституті розвитку міста.

Так, молодий чоловік вийшов на сцену в коричневому костюмі і на високих підборах. Одна з суддів назвала Віталія Мунтянова найелегантнішим чиновником, якого вона бачила у своєму житті.

Читайте такожMONATIK переспівав "Старі фотографії" Скрябіна (відео)Під час виступу учасника суддя Женя Кот вигукнув, що це поганий рівень виконання. При цьому Ксенії Мішиній сподобався танець Віталія. Запрошена суддя проекту Маша Єфросиніна також підтримала учасника і сказала, що вона завжди за тих, хто самовиражаються і не бояться осуду.

"Це було сміливо і дивно, але більше сміливо", "Танець черв'яка на розігрітій сковорідці", "Молодець, що вийшов і станцював", "Клоун! Чисто поржати", - коментують виступ чиновника в мережі.

Нагадаємо, раніше олімпійська чемпіонка розчулила чуттєвим танцем на пілоні.

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