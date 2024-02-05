Це будуть дві відомі жінки.

Вже у травні у Швеції відбудеться головний пісенний конкурс "Євробачення-2024". А сьогодні, 5 лютого, було оприлюднено інформацію, хто ж стане ведучими 68-го конкурсу. Як зазначається на офіційному сайті заходу, це будуть голлівудська зірка Малін Окерман та телеведуча Петра Меде.

Петра Меде - відома телеведуча у Швеції. Вона вже втретє буде вести конкурс "Євробачення". Вперше це було у 2013 році. Через три роки, у 2016, її знову обрали на цю роль.

Малін Окерман - відома акторка та модель. Вона запам'яталася глядачам за серіалами "Повернення", "Красунчики", "Хлопець з розбитим серцем" та іншими кінострічками, де грала разом з Томом Крузом та Дженніфер Еністон.

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Реакція ведучих на новину

Жінки вже встигли відреагувати на цю новину та поділитися своїми враженнями.

"Уявіть собі, що у вас знову з’явився шанс провести "Євробачення". Це така неймовірна честь! Після того, як я провела його одного разу, а потім знову і тепер буде ще один раз. Я вже з нетерпінням чекаю можливості попрацювати з Малін. Ми раніше не були знайомі, але вже зустрілися декілька разів. Працювати з нею буду із задоволенням!" - прокоментувала Петра Меде.

А от для акторки Малін Акерман роль ведучої стане дебютом.

"Я не можу описати свої почуття з цього приводу. Я дуже хвилююся і трохи нервую, але в позитивному плані. Мені завжди подобалося "Євробачення", і стати частиною цього фантастичного шоу разом з Петрою - це як здійснення мрії. До речі, Петра - одна із найбільш цікавих жінок, яких я коли-небудь зустрічала", - сказала Малін.

Нагадаємо, 4 лютого Україна обрала свого представника на "Євробачення-2024". Ним став дует Аlyona Аlyona & Jerry Heil з композицією "Teresa & Maria".

"Євробачення-2024" відбудеться у шведському місті Мальме. 7 та 9 травня пройдуть півфінали, а 11 травня - гранд-фінал конкурсу.

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