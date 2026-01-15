Оприлюднено пісні учасників Нацвідбору на 'Євробачення': повний список (відео)

Визначився порядок фінальних виступів учасників українського Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення".
Сьогодні вдень Суспільне провело жеребкування серед десяти учасників, які змагаються за право представляти Україну на "Євробаченні-2026". За його результатами артисти дізналися свої порядкові номери виступів. Крім того, вже опубліковані їхні пісні:
№1. Valeriya Force
№2. MOLODI
№3. Monokate
№4. The Elliens
№5. LAUD
№6. LELÉKA
№7. Mr. Vel
№8. KHAYAT
№9. Jerry Heil
№10. ЩукаРиба
Нагадаємо, останнім фіналістом Національного відбору став співак KHAYAT, якого вивели в лідери українці під час голосування у "Дії". Згідно з офіційною заявою, виконавець отримав понад 91 тисячу голосів (32,41%).
Нагадаємо, "Євробачення-2026" пройде у Відні, Австрія - столиця була обрана містом-господарем 70-го конкурсу пісні, який відбудеться в травні 2026 року після перемоги австрійського виконавця JJ на "Євробаченні-2025".
Гран-фінал запланований на 16 травня 2026 року на арені Wiener Stadthalle у Відні, а півфінали відбудуться раніше того тижня. Переможець "Євробачення-2026" отримає право провести конкурс у своїй країні наступного року.