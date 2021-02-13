Російський співак Олександр Буйнов сфотографувався з Аллою Пугачовою і поділився знімками в Instagram.
Читайте такожАлла Пугачова здивувала незвичною зачіскою (фото)За словами артиста, вони, не змовляючись, вибрали образи в червоно-чорних тонах.
"І пішли ми в ресторан "Китайська грамота", і одяглися, не змовляючись, в Червоне, і поїли всяких китайських смаколиків!» - написав Буйнов.
Пугачова в кадрі постала в стильному вбранні. Так, Алла Борисівна показалася в червоних брюках з розрізами, пурпуровому кепі, чорному жакеті. Доповнила вона образ великим кулоном на масивному ланцюзі.
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