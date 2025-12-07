Чоловік боровся з важкою хворобою.

У віці 38 років помер український співак, засновник популярного гурту ADAM Михайло Клименко, відомий своїми хітами "Повільно" і "Таку як є".

Нагадаємо, виконавець тривалий час перебував у комі через тяжку хворобу - туберкульозний менінгіт. Вдень у неділю, 7 грудня, на його сторінці в Instagram з'явилося повідомлення про його смерть. Дружина артиста - Олександра Норова - пізніше має повідомити про місце прощання з ним:

"На жаль, сьогодні вранці добре серце Міші зупинилося. Інформація щодо прощання буде згодом".

Як відомо, ще 27 жовтня гурт повідомив про перенесення концертів у Львові, Чернівцях та Дніпрі. 19 листопада дружина Клименка розповіла, що співак вже два місяці веде боротьбу з туберкульозним менінгітом, після тривалого лікування та перебування в реанімації він знаходився у комі.

Олександра, друзі та колеги співака закликали людей молитися за нього, а також попросили допомогти фінансово, оскільки один день лікування коштував більш ніж 25 тисяч гривень.

Як відомо, Михайло Клименко народився 20 липня 1987 року у Гостомелі на Київщині. У 2015 році вони разом із дружиною створили гурт ADAM, в якому також працювали інші музиканти. Він позиціонувався не просто як музичний проєкт, а як творчий дует і сімейне об’єднання.

Клименко одружений з Олександрою Норовою з 2009 року, у подружжя двоє дітей.

