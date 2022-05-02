Актор назвав артистів, які засудили війну, зрадниками.

З першого дня вторгнення РФ в Україну знайшлися проукраїнські артисти, які одразу ж засудили війну і закликали зупинити кровопролиття в нашій країні. Через таку політичну позицію вони були змушені виїхати з Росії в інші країни.

При цьому така поведінка російських зірок не подобається суспільству, чий мозок проїла пропаганда. Так, актор-путініст Антон Шагін заявив, що підтримує Володимира Путіна, а ті артисти, які виїхали з країни - зрадники.

"Війна не почалася. Вона закінчується! Вона йде всі вісім років, навіть з розвалу СРСР. Поступово вона наближалася до нас, в нашу сторону. Ми ж всі бачили ці страшні плакати "шаурма з москальських дітей". Ця війна йде за майбутнє наших дітей, нашої країни. Тому, як говорив Путін, якщо бійка неминуча, треба бити першим. Я пишаюся своїм президентом", - сказав Шагін на YouTube-каналі "Емпатія Манучі".

Крім того, Шагін різко висловився на адресу Андрія Макаревича, Чулпан Хаматової, Максима Галкіна, Івана Урганта та інших артистів.

"Я вважаю, що це іудове плем'я. Люди зі зрадницьким серцем", - додав актор.

Також він додав, що Макаревич і зовсім нещасна людина, яка поплутала береги.

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич відрікся від російського громадянства для новонародженого сина.

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