Вона зізналася, що була інфантильною.

Українська актриса Валерія Ходос в інтерв'ю Аліні Доротюк зізналася, що дійсно працювала на російський ринок після 2014 року. За її словами, тоді у неї була інфантильна позиція - на перше місце вона ставила кар'єру, а не патріотизм.

"Це моя відповідальність. Я була інфантильна. Я до початку повномасштабного вторгнення цікавилася тільки творчістю. Літала в хмарах", - сказала Ходос.

Вона додала, що довгий час не цікавилася тим, що відбувається в її рідній країні. За її словами, це неправильно, але такий був її шлях.

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Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато що змінилося. Актриса переглянула свої погляди і відмовилася від зйомок в країні-агресора.

Чим відома Валерія Ходос

Валерія Ходос народилася в Києві. У 2013 році вона отримала першу велику роль у кримінальному серіалі "Пастка". Також вона знімалася в таких серіалах і фільмах як "Рідна кров", "Подаруй мені щастя", "Вибір матері", "Хороший хлопець", "Не зарікайся".

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