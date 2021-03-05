Кліп називається Tehran Tokyo, він відразу розійшовся у соціальних мережах.

Одна з найпопулярніших порнозірок США Алексіс Тексас розлютила владу Ісламської Республіки Іран, знявшись у відеокліпі іранського співака Сасі.

Читайте такожЕкс-порнозірка розповіла про заробіток в індустрії для дорослих та розкішне життяПро це повідомляє Daily Star.

В анонсі ролика 35-річна Алексіс спочатку з'являється в традиційному іранському вбранні з хусткою на голові та роздягається до напівпрозорої сукні, танцюючи разом з вокалістом.

Кліп називається Tehran Tokyo, він відразу розійшовся у соціальних мережах.

33-річний Сасі (справжнє ім'я Сасан Хедарі-Яфтех) проживає в Каліфорнії. У 2010 році його заарештували на іранському курорті після того, як він станцював та заспівав у торговому центрі. Співака звинуватили в порушенні порядку.

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Автор: УНІАН