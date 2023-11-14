Злодії похазяйнували в машині знаменитості.

Відома блогерка та ведуча Аліна Шаманська в Америціпостраждала від злочинних дій крадіїв. Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Аліна уточнила, що її машину було легко "обчистити". У знаменитості вкрали модні окуляри та подарункові картки на 200 доларів. Шаманська каже, що зловмисники потрапили в авто через поламане вікно.

Для жінки такі неприємні історії – не дивина, вона не вперше зіткнулася із крадіями. Блогерку грабували тричі. Минулого разу у зірки викрали велосипеди, які вона залишила на балконі.

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"Чому я сказала обікрали втретє? У нас є балкончик, тут вкрали у мене велосипед, я його купувала за 135 доларів. Ще один велосипед теж вкрали, який подарували Артурчику. Це просто жах", - уточнила Аліна.

Що відомо про Аліну Шаманську

Аліна є українською телеведучою і блогером. Зірка розлучилася зі своїм чоловіком - коміком Русланом Ханумаком. Чому розпалася сім'я, зірка не уточнює.

Шаманська має сина, з ним вона проживає в США. Повертатися на батьківщину знаменитість не поспішає. Говорячи про життя за кордоном, Аліна наголошує, що доводиться економити.

Нагадаємо, що нещодавно Аліна Шаманська відверто розповідала про пластичні операції.

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