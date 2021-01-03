Співачка засвітилася на сімейному фото.

Відомий шоумен Максим Галкін опублікував в Instagram святкове фото, на якому засвітилася його дружина, співачка Алла Пугачова.

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На знімку подружжя позує зі своїми рідними і близькими людьми, сидячи на сходинках в будинку. На першій сходинці сиділа сама Алла Пугачова і обіймала своїх дітей - Лізу і Гаррі.

Варто відзначити, що таке сімейне фото дуже сподобалося користувачам мережі. Вони засипали Аллу Борисівну компліментами.

"Найкрасивіша", "Аллочко Борисівно, ви така гарнюня невимовна", "Алло, яка красива", "Красиві, позитивні, милі! Спасибі вам просто за те, що ви є", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич