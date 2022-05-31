Так Примадонна відреагувала на нецензурне послання, яке днем раніше транслювали для неї на фасаді Останкінської вежі.

Співачка Алла Пугачова, яка поїхала до Ізраїлю після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, опинилася в центрі скандалу. Її образилипрямо з Останкінської вежі, на фасаді якої за допомогою проектора транслювали фразу: "Алла, як добре, що ти втекла. Алла, ти давно тут всіх за*бала". Артистка зі світовим ім'ям не стала мовчати.

У себе на сторінці в Instagram дружина Максима Галкіна опублікувала коротке відео, де вона в білому костюмі сидить в квітнику. Підписала його коротко, але красномовно.

"Чим нижче інтелект, тим голосніше образи. Живи спокійно, країна!",- висловилася Примадонна.

Зазначимо, чоловік Пугачової Максим Галкін відкрито підтримав Україну. Після того, як на Великдень росіяни обстріляли Одесу, він гнівно звернувся до російської влади і спробував донести до своєї аудиторії, що ракети РФ летять в мирні будинки. За це у себе на Батьківщині він піддався цькуванню, а також, за деякими даними, проти нього готують кримінальну справу.

Нагадаємо, Пугачова має намір захищати Галкіна через цькування з боку РФ.

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