Примадонна слідом за Галкіним потрапила під немилість росіян.

Російську співачку Аллу Пугачову, яка з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну поїхала в Ізраїль, послали з будівлі телецентру "Останкіно" в Москві.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі NEXTA Live.

Так, на будівлю "Останкіно" великими літерами вивели напис: "Алло, як добре, що ти втекла. Алло, ти давно тут всіх за*бала".

Зазначимо, Алла Пугачова і Максим Галкін разом з дітьми поїхали в Ізраїль. Співачка зазначила, що у них давно була запланована відпустка. При цьому Максим Галкін всіляко засуджує війну в Україні і навіть на своїх концертах в Ізраїлі збирає гроші для допомоги українським біженцям.

За таку антивоєнну позицію його вже "заборонили" в РФ. Тепер прийшла черга і самої Примадонни. Після закликів шоумена зупинити війну, вона також потрапила під роздачу.

Нагадаємо, раніше пропутінська співачка Циганова запропонувала позбавити Пугачову громадянства.

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