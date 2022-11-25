Саркастичний коментар шоумен написав під недавнім відеозверненням виконавиці.

Шоумен Анатолій Анатоліч написав коментар під недавнім відеозверненням Лорак. Він запросив мовчунку виступити у Вишгороді, куди прилетіла російська ракета:

"Кароліна, дуже чекаємо у Вишгороді для виступу! Якраз позавчора Росія розчистила для вас майданчик. Там був будинок, але його підірвали, щоб звільнити місце для світлого і хорошого. Для справжньої творчості. Для вас, нашої любімки".

Зазначимо, що через удар по житловому будинку Вишгорода семеро людей загинуло. Станом на 25 листопада відомо про понад 30 постраждалих.

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Ані Лорак, яка після 2014 року активно виступала в російських містах, а останні 9 місяців цинічно мовчить про війну в Україні, нещодавно записала відеозвернення з Іспанії. У ролику вона зізналася, що вона пропала, щоб не "бути використаною". Зараз, згідно із заявою артистки, вона планує відновлювати активну концертну діяльність, щоб "дарувати людям любов".

"Одного разу я прочитала, що для того, щоб щось чути, потрібно спочатку помовчати. І це, мабуть, причина моєї відсутності. Я просто не хочу, щоб мене хтось використовував. Прислухаючись до себе і свого серця, мені стало ясно, в якому напрямку мені потрібно йти", - заявила мовчунка.

Нагадаємо, зрадниця Лорак пояснила причину свого мовчання.

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