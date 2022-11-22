Зірка записала звернення до шанувальників, де розповіла, куди пропала і чому так довго мовчала.

Українка Ані Лорак, яка останні роки жила і працювала в Росії, а після 24 лютого вважала за краще мовчати про кровожерну війну, звернулася до шанувальників. Знаменитість розповіла, що мовчала, бо не хотіла бути використаною.

"Одного разу я прочитала, що для того, щоб щось чути, потрібно спочатку помовчати. І це, мабуть, причина моєї відсутності. Я просто не хочу, щоб мене хтось використовував. Слухаючи себе і своє серце, мені стало зрозуміло, в якому напрямку мені потрібно йти".

Вона заявила, що її творчість - це про кохання, і вона планує дарувати цю любов слухачам.

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"Чекаємо в Україні з благодійним концертом "во имя любви"

"Ніколи не коментував ваші публікації. Я дуже поважаю ваш талант, ваш неймовірний голос. Але мені дуже прикро, що ви не підтримали свій рідний народ, як це зробили Світлана Лобода, Барських, Брежнєва та інші... Вони не тільки словами, а й діями довели, що вони з українськими людьми. Ви, на жаль, цього не зробили. Мені шкода, що багато українців вже не почують на українських майданчиках"

"А про Україну нічого не хочеться сказати???"

"Прям бачу, як люди в зруйнованих будинках, в підвалах, а якщо будинок цілий, то без світла сидять, і чекають на новинки від сліпучої Ані Лорак. Вона ж нас любить і так намагається подарувати нам свою любов через пісні. А кліп у воєнний час в напівголому вигляді це так, для вогню, шоб зігрілися трохи її рідненькі українці"

Нагадаємо, Анастасія Приходько закликала забрати український паспорт і нагороди у Лорак, Лободи і Повалій.

Також УНІАН писав, що Ані Лорак впала на саме дно в очах українців.

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