Український артист Андрій Данилко придбав дві квартири в центрі Києва. І вирішив з них зробити одну, але трирівневу.
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Про це повідомляє odnaminyta.com.
Понад 10 років тому Данилко придбав ці квартири за адресою Хрещатик, 25. Квартира розташована в 13-поверховій висотці. При чому це не просто будинок, а пам'ятка архітектури, про що нагадує меморіальна табличка на фасаді будівлі.
Цікаво, що понад 10 років тому ця квартира коштувала 1 200 000 доларів. У ній є 12 кімнат, 6 санвузлів і 3 ванні кімнати.
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