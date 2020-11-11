Артист купив квартиру в центрі столиці.

Український артист Андрій Данилко придбав дві квартири в центрі Києва. І вирішив з них зробити одну, але трирівневу.

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Про це повідомляє odnaminyta.com.

Понад 10 років тому Данилко придбав ці квартири за адресою Хрещатик, 25. Квартира розташована в 13-поверховій висотці. При чому це не просто будинок, а пам'ятка архітектури, про що нагадує меморіальна табличка на фасаді будівлі.

Цікаво, що понад 10 років тому ця квартира коштувала 1 200 000 доларів. У ній є 12 кімнат, 6 санвузлів і 3 ванні кімнати.

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Автор: Діана Могилєвич