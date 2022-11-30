Відомий артист ставиться з відключенням світла з розумінням, намагаючись організувати свій час з користю.

Відомий український артист Андрій Данилко розповів, що ставиться до відключень світла через обстріли з боку російських окупантів, з розумінням. Він додав, що темрява його дратує, проте доводиться жити в цих умовах. Музикант зазначив, що час намагається проводити з користю. Наприклад, він дивиться старі фільми або слухає аудіокниги. У коментарі виданню "Вести" Данилко сказав:

"Дивлюся старі фільми і спектаклі часів свого дитинства. Хоча обирати стало складніше. Я шукаю те, що збігається з моїми вібраціями – дуже змінилися час і ритм. Але є дуже теплі програми з 70-х, які зараз викладають в хорошій якості. Завдяки їм є ілюзія, що я повертаюся в спокійний мирний час. Крім того, слухаю аудіокниги. Мені дуже подобається, як читає Наталія Сумська, для мене дуже важливий голос. Тому я вже кілька разів переслухав "Кайдашеву сім'ю" в її виконанні. Крім цього, вона записала ще дуже багато. Вона читає дуже атмосферно, з'являється відчуття спокою. У темряві, в напівсонному стані, дуже добре слухається, як свого часу радіо".

Данилко зазначив, що відключення світла не дуже вплинули на його звичний графік, оскільки через гастрольну діяльність у нього і так були безсонні ночі. А ось з роботою складніше, адже через це практично неможливо будувати якісь плани.

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"На жаль, повністю виключається можливість працювати і спланувати якісь справи по дому неможливо, тому що все не за графіком. На студії теж не працюємо. Людям туди потрібно добиратися, деякі учасники колективу живуть на Лівому березі, і їхати звідти незручно. А якщо навіть приїдуть, то світло можуть відключити і на студії. І незрозуміло, скільки потрібно буде просидіти до нового включення", - додав творець образу Вєрки Сердючки.

Нагадаємо, Данилко публічно поцілував в губи свою сценічну "маму".

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