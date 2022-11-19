Артисти записали смішний ролик в автобусі.

Український артист Андрій Данилко, який прославився завдяки своєму образу Вєрки Сердючки, зараз вирушив у благодійний тур Європою. Разом з ним поїхала і Інна Білоконь, яка є сценічною "мамою" Вєрки.

Для шанувальників знаменитості записали смішне відео в гастрольному бусі. У ролику видно, як вони спочатку танцюють, а потім цілуються в губи.

Реакція соцмереж

"Спасибі, що повернули на хвилину в "те" життя! Тому що мозок перестав згадувати все класне, що було"

"Дякую за посмішку"

"Дякую за такий позитив у наш час. Посміхнулася, згадала студентство"

"До мурашок! Уявляю, як вам важко і сумно, а ви даруєте людям радість!"

Зазначимо, що це вже не перший такий випадок. Наприклад, нещодавно Данилко опублікував фото, зроблене з Білоконь на заправці. На знімках вони корчать різні гримаси, а на одному і зовсім поцілувалися.

Відео дня

Нагадаємо, Вєрка Сердючка показала свою "маму" без гриму.

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