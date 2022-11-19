Український артист Андрій Данилко, який прославився завдяки своєму образу Вєрки Сердючки, зараз вирушив у благодійний тур Європою. Разом з ним поїхала і Інна Білоконь, яка є сценічною "мамою" Вєрки.
Для шанувальників знаменитості записали смішне відео в гастрольному бусі. У ролику видно, як вони спочатку танцюють, а потім цілуються в губи.
Реакція соцмереж
- "Спасибі, що повернули на хвилину в "те" життя! Тому що мозок перестав згадувати все класне, що було"
- "Дякую за посмішку"
- "Дякую за такий позитив у наш час. Посміхнулася, згадала студентство"
- "До мурашок! Уявляю, як вам важко і сумно, а ви даруєте людям радість!"
Зазначимо, що це вже не перший такий випадок. Наприклад, нещодавно Данилко опублікував фото, зроблене з Білоконь на заправці. На знімках вони корчать різні гримаси, а на одному і зовсім поцілувалися.
Відео дня
Данилко поцілував у губи свою сценічну "маму"
Нагадаємо, Вєрка Сердючка показала свою "маму" без гриму.