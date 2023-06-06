Ведучий показався з малюком, якого ніжно тримав на руках.

Відомий український шоумен Андрій Джеджула ошелешив своїх фанатів новими фото. На них він показався з дитиною у руках.

"Час плине і я знову тато", - заінтригував мережу ведучий.

У коментарях під новим фото шанувальники почали питати, коли ж Джеджула знову встиг стати батьком. Після скандального розлучення з Юлією Леус артист не ділився подробицями про особисте життя та не розповідав, чи є в нього дівчина.

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Втім, вже скоро Джеджула прояснив ситуацію. Як виявилося, він став хрещеним батьком.

"Так! Я став татом… Хрещеним татом став у десятий раз! Мої похресники: Євген, Тимофій, Лука, Олександра, Міланія, Кирило, Данило, Михайло, Марк і тепер наймолодша - Інга! За кожну дитину і батьків молюся щодня! Нехай у них у всіх буде легка доля!" - написав ведучий.

У коментарях фанати привітали Джеджулу з похресницею. Вони бажають йому та його "донечці" щастя, а також не забувають побажати Джеджулі успіхів у коханні. Фани пишуть:

"А я очікую на новину, що колись Андрій таки знову стане батьком та порадує нас сином чи донечкою. Від душі бажаю знову відчути ці батьківські почуття"

"Поганих людей в хрещені батьки не беруть"

Ого десять похресників... В мене троє... І іноді складно приділити увагу всім. А тут десять... Ну, мені здається, що ви зі своїми обов'язками, хрещеного батька, справляєтесь на 100%".

Що відомо про особисте життя Джеджули

У 2021 році шоумен заявив про "зникнення" дружини Юлії Леус та їхньої спільної доньки. Згодом стало відомо, що між Джеджулою та його обраницею розгорівся великий скандал.

Дружина ведучого заявила, що той її бив та принижував. Після цього Джеджула подав до суду на Леус. У 2022 році стало відомо, що шоумен та його дружина розлучилися. Окрім цього, восени Джеджула звинуватив колишню дружину у брехні і поскаржився на заборону спілкування з дитиною.

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