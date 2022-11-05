Телеведучий розповів, як його екс-дружина перешкоджає спілкуванню з дочкою.

Телеведучий Андрій Джеджула давно публічно скандалить зі своєю колишньою дружиною Юлією Леус. Попри те, що вони офіційно вже розлучилися, з'ясування стосунків все ще тривають. Зараз шоумен звинуватив екс-дружину у брехні і поскаржився, що вона не дає йому спілкуватися з дитиною. Ось що він сказав у своєму відеозверненні в Instagram:

"Близько тижня минуло з того моменту, як я і моя колишня були запрошені на комісію з прав дитини, де розглядалося питання права моєї дочки на отримання всебічного виховання і опіки від батька, що, в принципі, позбавлено її матір'ю. На цій комісії моя колишня не з'явилася. Я записав тиждень тому відео з цього приводу. У коментах було багато питань від, я так розумію, підписників моєї колишньої, в яких вони стверджували, що вона звинуватила мене в тому, що ніякої комісії 27 жовтня не було, що комісія проходила 24 жовтня".

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Шоумен розповів, що 24 жовтня зустріч дійсно була, проте вона була індивідуальною, а 27 жовтня повинна була відбутися загальна комісія, де Юля повинна була з'явитися.

Джеджула додав, що звернувся до опікунської ради:

"Я був змушений написати офіційне звернення до опікунської ради з проханням надати мені документи, що засвідчують факт запрошення 24 жовтня на бесіду. 24 жовтня її дійсно запросили на співбесіду. Запрошують на такі речі в індивідуальному порядку. Звичайно, я про це навіть і не підозрював... На таких бесідах спілкуються індивідуально. Я подібне вже пройшов: обстеження своєї квартири, своїх умов житлових, відповідав на купу питань від співробітників соцслужб. Вона, звичайно, не з'явилася. У традиційній їй манері здригання повітря звинуватила мене в тому, що взагалі в цей день не було жодної комісії, що мені потрібно щось робити з пам'яттю, що мені потрібно викликати лікарів".

Шоумен додав, що він буде продовжувати боротьбу за право бачитися з дочкою.

Нагадаємо, Джеджула розповів, чому вимагає від екс-дружини через суд 1 гривню.

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