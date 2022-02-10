Зірка підтримала новий закон щодо запобігання насильства щодо жінок.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі виступила з емоційною промовою на підтримку нового закону про насильство стосовно жінок у Капітолії США. Під час виступу зірка не стримала сліз.

Відео виступу опублікував канал C-SPAN.

Джолі відвідала Капітолій зі своєю 17-річною донькою Захарою.

Під час виступу Джолі присоромила конгресменів США за те, що вони ігнорували прийняття законопроект щодо насильства проти жінок майже 10 років. Його останню версію схвалили у 2013 році.

"Перебуваючи у центрі сили нашої країни, я можу думати тільки про тих, кого змусили відчувати себе безсилими їхні кривдники, і систему, яка не може їх захистити. Коли Конгрес мовчить, надто зайнятий, щоб продовжувати закон про насильство до жінок, посилюється почуття марності", – заявила голлівудська зірка.

Джолі наголосила, що для багатьох жінок, які стали жертвами насильства, новий закон з’явиться надто пізно. Після цих слів зірка не змогла стримати сліз.

"Я хочу нагадати про те, що в таких сім'ях ще є діти, які налякані та страждають у цей момент. Деякі з них, на жаль, померли. Але їх можна було врятувати. Вони страждають без підтримки. Їм важко терпіти жорстоке поводження. Цей закон потрібен на згадку про тих, кого більше немає", - заявила Джолі.

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