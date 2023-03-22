Вона мовчки підтримує злочинний режим Кремля.

Опальна співачка Ані Лорак потрапила до реєстру держзрадників через мовчазну підтримку війни в Україні. Разом з нею там опинилися й інші українці, які перейшли на бік Росії.

Як повідомляє рух "Чесно", лідером серед пошукових запитів виявився боксер Василь Ломаченко. Він неодноразово говорив, що Росія і Україна повинні дружити, а також він публікував звернення митрополита УПЦ МП Лонгіна, в якому той звинувачував нашу країну в війні, що розв'язалася.

На другому місці опинився футболіст Анатолій Тимощук. Він називає повномасштабне російське вторгнення "СВО" і не бачить різниці між українським і російським народами.

Відео дня

Співачка Ані Лорак посіла третє місце через мовчазну підтримку диктатора Володимира Путіна і злочинного режиму Кремля. Вона продовжує жити і працювати в РФ, незважаючи на те, що чула звуки вибухів в Україні під час телефонної розмови з братом, який проживає в нашій країні.

Екс-очільниця театру на Херсонщині Тетяна Калиновська опинилася на четвертому місці в реєстрі держзрадників після того, як співпрацювала з окупантами після 24 лютого 2022 року. Крім того, вона поширює російську пропаганду.

І п'яте місце посів музикант Ілля Сметанін. Він наводив російські ракети на об'єкти інфраструктури Волині. Зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, Лорак заговорила про кращий світ, але їй швидко заткнули рота.

Вас також можуть зацікавити новини: