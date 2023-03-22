Опальна співачка Ані Лорак потрапила до реєстру держзрадників через мовчазну підтримку війни в Україні. Разом з нею там опинилися й інші українці, які перейшли на бік Росії.
Як повідомляє рух "Чесно", лідером серед пошукових запитів виявився боксер Василь Ломаченко. Він неодноразово говорив, що Росія і Україна повинні дружити, а також він публікував звернення митрополита УПЦ МП Лонгіна, в якому той звинувачував нашу країну в війні, що розв'язалася.
На другому місці опинився футболіст Анатолій Тимощук. Він називає повномасштабне російське вторгнення "СВО" і не бачить різниці між українським і російським народами.
Співачка Ані Лорак посіла третє місце через мовчазну підтримку диктатора Володимира Путіна і злочинного режиму Кремля. Вона продовжує жити і працювати в РФ, незважаючи на те, що чула звуки вибухів в Україні під час телефонної розмови з братом, який проживає в нашій країні.
Екс-очільниця театру на Херсонщині Тетяна Калиновська опинилася на четвертому місці в реєстрі держзрадників після того, як співпрацювала з окупантами після 24 лютого 2022 року. Крім того, вона поширює російську пропаганду.
І п'яте місце посів музикант Ілля Сметанін. Він наводив російські ракети на об'єкти інфраструктури Волині. Зараз він перебуває під вартою.
Нагадаємо, Лорак заговорила про кращий світ, але їй швидко заткнули рота.