Популярна співачка й екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова опублікувала нове пікантне фото.
Артистка на своїй сторінці в Instagram поділилася знімком у спокусливому монокіні, позуючи біля басейну. Читайте також42-річна Ані Лорак вбралася у молодіжний "лук" (фото)
Доповнила образ виконавиця крислатим капелюхом, що сховав її обличчя. У кадрі можна оцінити підтягнуту фігуру Анни.
У коментарях до посту дописники оцінили фото Сєдокової: "Цариця", "Яка засмага!", "Богиня".
Варто зазначити, що після трьох коментарів співачка вирішила відключити можливість коментувати це фото.
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