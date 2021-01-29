Артистка чомусь вирішила відключити можливість коментувати знімок.

Популярна співачка й екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова опублікувала нове пікантне фото.

Артистка на своїй сторінці в Instagram поділилася знімком у спокусливому монокіні, позуючи біля басейну. Читайте також42-річна Ані Лорак вбралася у молодіжний "лук" (фото)

Доповнила образ виконавиця крислатим капелюхом, що сховав її обличчя. У кадрі можна оцінити підтягнуту фігуру Анни.

У коментарях до посту дописники оцінили фото Сєдокової: "Цариця", "Яка засмага!", "Богиня".

Варто зазначити, що після трьох коментарів співачка вирішила відключити можливість коментувати це фото.

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Автор: УНІАН