Дівчина серйозно травмувала ногу.

Українська співачка Анна Трінчер розповіла, як впала зі сходів прямо перед концертом. Дівчина уточнила, що падіння не залишилося без наслідків - вона пошкодила ногу.

В результаті Трінчер звернулася до медиків, оскільки після падіння ледь могла стояти на травмованій нозі.

"Я не знаю, як я пережила вчора. Я впала зі сходинок і пошкодила ногу. Я була дуже засмучена. І не через те, що було боляче... Це сталося прямо перед виходом на сцену", - розповіла Трінчер в інста-сторіз.

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Також Аня уточнила, що ця ситуація її дуже засмутила, бо на наступний день у неї повинні були бути зйомки кліпу, де вона мала танцювати на підборах. До того ж і ще один концерт було заплановано.

Знаменитість додала, що їй хотілося плакати в той момент.

Нагадаємо, раніше чоловік Трінчер - Олександр Волошин - поскаржився на проблеми з щитовидною залозою. Він розповів, що місяць тому здав аналізи, після чого йому призначили курс лікування. Однак прийом вітамінів не вирішив цю проблему.

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