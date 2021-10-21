Співачка не відразу розповіла зірковій мамі про вагітність, адже боялася її реакції. Першою дізналась її двоюрідна сестра.

У легендарної української співачки Ніни Матвієнко троє дітей: старші сини продовжили справу батька – стали художниками, а ось молодша дочка Антоніна – відома співачка та екс-учасниця проекту "Голос країни".

Мало хто знає, що Антоніна Матвієнко в 17-річному віці вперше стала мамою. Її обранець був на сім років її старший. Артистка шалено боялася реакції мами, проте вона, на її подив, відреагувала радісно.

"Вона сказала:"Ура, як добре". Вона зраділа. Мама нормально цю інформацію сприйняла без всякого чмирення, обзивання і стресу", - згадала Антоніна.

Читайте такожЛідія Таран показала єдину дочку від Андрія Доманського: "красуня"До слова, співачка в 1997 році вперше стала мамою, на світ з'явилася дочка Уляна. Вона прожила в шлюбі з коханим десять років, а після розлучення – повернулася до батьківського будинку.

Антоніна Матвієнко: творчість і особисте життя

Антоніна Матвієнко в 1999 році закінчила Київську спеціалізовану школу-інтернат ім. Лисенка. У 2010 році отримала диплом вокалістки народного співу. Артистка брала участь у першому сезоні вокального шоу "Голос країни". Вона продовжує записувати пісні та знімає відеороботи.

Артистка у 2016 році народила дочку Ніну від співака Арсена Мірзояна. Зіркова пара у 2017 році зіграла пишне весілля.

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Автор: Каролина Гайдук